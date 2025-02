Palmeiras enfrenta Água Santa em Brasília pelo Paulistão 2025

O Palmeiras encara o Água Santa neste domingo (9) na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A partida é parte da oitava rodada do Paulistão 2025 e será transmitida ao vivo e com exclusividade pela RECORD. O pré-jogo começa às 18h, e a partida está marcada para as 18h30. O Palmeiras busca um resultado positivo após empatar com o Corinthians na última rodada.