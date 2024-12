Parque da Cidade recebe 14ª edição do Bora de Bike no próximo domingo

A 14ª edição do Bora de Bike acontece no próximo domingo (8), no Parque da Cidade, em Brasília. O passeio ciclístico terá um percurso de 10 km, e a concentração será no estacionamento ao lado do Pavilhão de Exposições, a partir das 7h. O evento também vai contar com sorteios de prêmios, apresentações musicais e atividades para toda a família. Desta vez, os ciclistas usarão roupas brancas em alusão à paz no trânsito.