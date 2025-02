Parques do DF recebem vigilância motorizada para segurança ambiental

Três parques ecológicos no Distrito Federal receberam postos de vigilância motorizada. O objetivo é reforçar a segurança contra crimes ambientais, garantir proteção aos visitantes e preservar o patrimônio público. Equipes uniformizadas já atuam no Parque Olhos d'água, na Asa Norte, mostrando a nova iniciativa em ação. Também estão inclusos na iniciativa o Parque Burle Marx e o Parque do Lago Norte.