Passageiras são agredidas por motorista de app após reclamação por cheiro de cigarro

Duas mulheres, de 20 e 23 anos, foram agredidas por um motorista de aplicativo em Brasília após pedirem que ele desligasse o ar condicionado devido ao cheiro de cigarro no carro. O motorista parou o veículo e iniciou a agressão, que interrompida por dois homens que passavam.



Marcelo Chaves, presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo, confirmou que o responsável foi banido da plataforma e enfrentará ações judiciais. Ele destacou a importância de treinamento e orientação aos motoristas para evitar incidentes semelhantes.



