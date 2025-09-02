Passarela da BR-040, em Valparaíso de Goiás, é removida para construção de viaduto
Para garantir a segurança dos pedestres que usavam a passarela, um semáforo foi ativado; trânsito na região foi afetado
Uma obra para construção de um viaduto na BR-040, em Valparaíso de Goiás, está causando a retirada de uma passarela bastante utilizada. Desde essa segunda-feira (1), a estrutura foi interditada e a retirada começou nesta terça. Para garantir a segurança dos pedestres que usavam a passarela, um semáforo foi ativado.
Expectativa é que a retirada termine na quarta às 12h. A passarela será realocada por conta do avanço do viaduto. A mudança afetou o trânsito na região devido ao grande fluxo de pessoas que utilizavam a passarela para a travessia.
