Passarela fica interditada na Estrutural (DF) após acidente envolvendo caminhão

O motorista do caminhão explicou que perdeu o controle do veículo após ser fechado por outro carro

Balanço Geral DF|Do R7

Uma colisão envolvendo um caminhão, dois carros e uma moto ocorreu na Via Estrutural na manhã desta quarta-feira (13). Um dos pilares da passarela de pedestres, localizada em frente à Cidade Estrutural, foi destruído no impacto. O acidente deixou um motociclista ferido.

Equipes do DER e da Defesa Civil estão trabalhando no escoramento provisório da estrutura danificada. O motorista do caminhão, que preferiu não gravar entrevista, explicou que perdeu o controle do veículo após ser fechado por outro carro. A via ficou bloqueada em ambos os sentidos, causando congestionamentos significativos na região.

