Patrulha do Consumidor: Casal obtém reembolso após problemas com consórcio em Valparaíso

Um casal que sonhava com a casa própria comprou uma carta de crédito de R$ 18.900 para um imóvel em Samambaia Sul. Após o pagamento e sem receber o apartamento prometido, tentaram inúmeras vezes contato com a empresa, sem sucesso. Desesperados, procuraram a Patrulha do Consumidor, que, mediando a situação, conseguiu o reembolso total. "Foi muito difícil, mas graças a Deus conseguimos", comentou Dona Ana, feliz com a resolução.



