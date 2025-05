Patrulha do Consumidor: oficina cobra R$ 9 mil e atrasa em seis meses o conserto de carro

Ângela Oliveira, moradora do Paranoá, no Distrito Federal, deixou seu carro em uma oficina e pagou aproximadamente R$ 9 mil para reparos. Quase seis meses depois, o veículo ainda não foi devolvido. Sem o carro, ela enfrenta desafios para seguir seu tratamento médico contra o câncer.



O mecânico, David Pereira, afirmou enfrentar dificuldades técnicas e pediu mais um prazo para concluir o serviço. A Patrulha do Consumidor foi acionada para intermediar a situação e seguirá acompanhando o caso para garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados.



