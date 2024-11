PCDF prende homem contratado para atear fogo em terreno do Park Way

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de atear fogo em um terreno do Park Way. Segundo a investigação, ele teria sido contratado por uma pessoa interessada na compra do lote. O caso ocorreu em setembro, época em que diversos incêndios atingiram a vegetação do DF. Câmeras de segurança filmaram quando o homem, acompanhado de um menor de idade, ateia fogo no mato.



Os policiais apreenderam um celular, uma moto, capacetes e a roupa que o autor usava no dia do crime.