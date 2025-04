Pedestre é atropelado e fica em estado grave após motorista fugir sem prestar socorro

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado no Setor de Chácaras Maranata, na área rural de Brazlândia (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h e encontrou a vítima caída no chão. O motorista fugiu sem prestar socorro. Com traumatismo craniano, a vítima foi levada ao hospital regional.



