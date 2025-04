Pedestre morre ao ser atropelado tentando atravessar o Eixão Norte em Brasília

Um homem de 45 anos morreu após ser atropelado no Eixão Norte, na altura da 214 Norte, enquanto tentava atravessar a pista. O motorista, de 27 anos, passou pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. Contudo, o veículo tinha licenciamento atrasado e foi encaminhado ao depósito.



Apesar da presença de passagens subterrâneas, muitos pedestres preferem atravessar a movimentada via devido à insegurança e falta de iluminação nas passagens. Em 2023, dois pedestres foram atropelados na pista; já em 2024, três incidentes semelhantes ocorreram.



O Ministério Público do Distrito Federal propôs uma ação civil para reduzir o limite de velocidade no Eixão de 80 km/h para 60 km/h, apontando riscos para pedestres e ciclistas. Embora haja propostas para melhorar a segurança, como a instalação de muretas, a efetividade dessas mudanças ainda é debatida.



