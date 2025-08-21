Pedestres criticam instalação de esferas de concreto na Rodoviária do Plano Piloto

A instalação de esferas de concreto nos estacionamentos da Rodoviária do Plano Piloto tem gerado questionamentos. As estruturas dificultam o acesso de pedestres, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, que consideraram a mudança negativa e sugeriram alternativas, como o uso de grades.



A empresa Catedral, responsável pela administração do local, afirmou que as esferas foram colocadas para impedir que motoristas entrassem sem pagar e garantiu que as estruturas foram instaladas em áreas que não são destinadas à circulação de pedestres.



No entanto, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) não foi informado sobre a instalação e enviará uma equipe para verificar possíveis alterações no patrimônio. Desde julho, os estacionamentos próximos passaram a ser pagos, medida que também gerou críticas de motoristas, que questionam se a ação está prevista no contrato de concessão da rodoviária.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!