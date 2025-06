Pegadas de onça-pintada alarmam moradores na zona rural da Cidade Ocidental (GO)

Na zona rural da Cidade Ocidental, em Goiás, pegadas que podem ser de uma onça-pintada foram encontradas a menos de 100 metros de uma escola no Jardim ABC. Professores e biólogos da Escola da Terra, conhecida por projetos de educação ambiental, registraram as marcas durante uma trilha com estudantes para estudar o cerrado.



A descoberta gerou preocupação, especialmente após o desaparecimento de galinhas na região. Especialista orienta que, ao encontrar uma onça, as pessoas não devem correr, afastar-se em grupo e informar as autoridades competentes. Ele reforça que atacar ou matar o animal é crime. As pegadas, localizadas próximas a uma nascente, sugerem a presença de um grande animal adulto na área de proteção ambiental.



