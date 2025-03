Pelo menos três pessoas foram vítimas de descarga elétrica nos últimos dias no DF

O Distrito Federal registra casos alarmantes de choque elétrico. Em Planaltina, um garoto faleceu, enquanto no Cruzeiro Velho, um homem de 56 anos foi internado em estado gravíssimo após um choque. Testemunhas relataram problemas no poste há uma semana. A CEB realizou manutenção e negou chamados anteriores. A dúvida sobre a responsabilidade entre CEB e Neoenergia persiste. O caso é investigado pela Polícia Civil.



