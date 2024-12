PMDF apreende 1,8 mil maços de cigarro em ônibus na Rodoviária Interestadual de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu 1.820 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na Rodoviária Interestadual de Brasília, nesta quinta-feira (5). A carga estava em uma bolsa, no bagageiro de ônibus. Ao notá-la, o motorista acionou a corporação, que deslocou uma equipe do Grupo Tático Ambiental até o terminal.



A Polícia Civil do DF investiga o caso, mas, até o início desta tarde, não havia identificado o responsável pelos produtos.