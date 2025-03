Polícia aguarda resultado de exame para identificar corpo encontrado em quintal de casa

O corpo carbonizado encontrado no quintal de uma casa em Valparaíso de Goiás permanece no IML (Instituto Médico Legal) para identificação. A polícia espera o resultado de um exame de DNA para confirmar se a vítima era Raimunda das Dores, conhecida como Tia das Flores, moradora da residência.



Caso seja ela, o velório será realizado em Valparaíso de Goiás, onde vive há cerca de 10 anos. O caso é investigado sob sigilo. Outros moradores da casa, incluindo familiares de Raimunda, não foram localizados, mas ainda não são considerados suspeitos ou desaparecidos.



