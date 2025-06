Polícia Ambiental apreende galos usados em rinhas em operação em São Sebastião (DF)

Policiais do Batalhão da Polícia Militar Ambiental apreenderam dez galos e dez pintinhos durante uma operação no Morro da Cruz, em São Sebastião, no Distrito Federal. A principal suspeita é que as aves eram utilizadas para competições de brigas, conhecidas como rinhas de galo.



Os policiais constataram que os animais estavam em más condições, em locais extremamente pequenos e sem acesso à água potável. Um termo circunstanciado foi assinado e os envolvidos responderão na justiça.



