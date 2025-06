Polícia busca suspeito de executar empresário após briga por obra em Sobradinho (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal está à procura de Ariston Ferreira Campos, de 50 anos, apontado como o autor do assassinato do empresário Joárdenes Rufino Sousa da Silva, de 44 anos. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (3), em frente à hamburgueria da vítima, localizada em Sobradinho (DF).



Segundo testemunhas e familiares, o crime teria sido motivado por uma antiga disputa relacionada a uma obra. Ariston, que é militar aposentado e tatuador, já teria feito ameaças anteriores contra Joárdenes e possui histórico de conflitos com a lei.



O assassinato, considerado premeditado pelas autoridades, aconteceu em plena luz do dia, em uma área comercial movimentada. A polícia segue em diligências para localizar o suspeito.



