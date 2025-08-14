Polícia Civil desarticula quadrilha que fez idosa perder R$ 120 mil com golpe do novo número

Uma quadrilha que aplicava o golpe do novo número foi desarticulada durante uma operação das polícias civis de Goiás, Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Tocantins e do Distrito Federal. As investigações começaram após uma idosa perder 120 mil reais ao cair no golpe. O grupo criminoso utilizava aplicativos para gerenciar perfis coletar informações pessoais. Foram cumpridas 47 medidas cautelares, incluindo 23 mandados de prisão temporária, 23 de busca e apreensão, além de um de bloqueio de bens. 51 pessoas estão sendo investigadas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!