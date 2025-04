Polícia Civil desmantela organização criminosa no DF e apreende 37 kg de drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação que desmantelou uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro. A ação envolveu 200 policiais que cumpriram 20 mandados de busca e apreensão em Samambaia, Estrutural e Vicente Pires.



Foram apreendidos 30 quilos de cocaína, sete quilos de crack, três armas de fogo, uma balança de precisão, máquinas para contar dinheiro, R$ 120 mil em espécie, duas caminhonetes e um imóvel de luxo em Vicente Pires. Algumas prisões foram efetuadas em flagrante. Os envolvidos podem enfrentar penas superiores a 30 anos.



