Polícia Civil desmantela quadrilha de tráfico de drogas no Distrito Federal

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação contra uma quadrilha envolvida no tráfico de drogas. Os investigados distribuíam maconha e haxixe para estados como Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva no Lago Norte, Asa Norte e Sul, Cruzeiro, Sobradinho e Jardim Botânico.



O grupo plantava maconha na região e vendia sementes para todo o país, além de oferecer cursos online sobre o cultivo da planta. Eles usavam empresas de fachada e alegavam cultivar para fins medicinais. Envolvidos também são suspeitos de lavagem de dinheiro e crime ambiental. As penas podem chegar a 50 anos se condenados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!