Polícia Civil do Goiás procura suspeitos de aplicarem golpe do falso comprovante

A Polícia Civil de Goiás investiga dois homens acusados de aplicar o golpe do falso comprovante na venda de veículos. Os suspeitos abordam vendedores em locais públicos ou redes sociais e utilizam comprovantes de pagamento falsos ou envelopes vazios. As vítimas, acreditando no pagamento, entregam os carros antes da confirmação bancária. Imagens de segurança foram obtidas para identificar os suspeitos. O delegado responsável alerta: "Nunca entregue a mercadoria sem antes receber e confirmar o pagamento na conta. Verifique se o veículo possui restrições."