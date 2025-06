Polícia Civil investiga caso de incêndio em Águas Claras (DF) como criminoso

O incêndio que ocorreu em uma distribuidora de bebidas de Águas Claras (DF) está sendo investigado pela Polícia Civil como criminoso. Imagens de segurança flagraram uma mulher encapuzada incendiando mesas e cadeiras do lado externo do estabelecimento.



As chamas consumiram a estrutura da loja, equipamentos e estoque. A rápida ação dos bombeiros impediu a propagação para outras lojas do prédio vizinho. O proprietário ainda não calculou o prejuízo total.



