Polícia Civil investiga venda de celulares roubados em feira de Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou uma investigação sobre a venda de celulares roubados na Feira dos Importados, em Brasília . A 3ª Delegacia de Polícia identificou 48 aparelhos e está intimando os compradores para entender as circunstâncias da aquisição.



Segundo o delegado Victor Dan, o valor pago pelos celulares será analisado para determinar se houve má-fé nas compras. Dois suspeitos de participação no roubo, Luiz Miguel Alves Marques e Bianca Vaz da Costa Santos, estão foragidos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197.



