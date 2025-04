Polícia Civil prende suspeito de perseguir e ameaçar ex-mulher no Distrito Federal

A Polícia Civil de Goiás prendeu um homem, no Distrito Federal, suspeito de perseguir e ameaçar a ex-mulher após o término do casamento. Ele estava foragido há dois anos devido a um mandado de prisão em aberto por homicídio na região do Riacho Fundo. A detenção ocorreu em flagrante durante uma ação investigativa por violência doméstica em Santo Antônio do Descoberto. O homem foi encaminhado à disposição do Poder Judiciário.



