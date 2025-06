Polícia cumpre mandado de prisão por homicídio durante patrulha em Brasília

A Polícia Militar iniciou a Operação Bravo Pioneiro na área central de Brasília para combater crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas. A operação utiliza viaturas, motos, aeronaves e equipes especializadas nas regiões mais vulneráveis da cidade. O Parque da Cidade serviu de ponto de encontro para os batalhões envolvidos.



Durante as ações, especialmente no Setor Comercial Sul e no local conhecido como "Buraco do Rato", foram identificadas situações de vulnerabilidade e realizados mandados de prisão, incluindo um por homicídio. A presença das forças de segurança visa aumentar a sensação de segurança da população, conforme relatos de moradores que destacaram a importância desse reforço policial.



