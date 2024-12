Polícia encontra bloqueador de sinal e arma de fogo em carro usado em fuga no DF

A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) perseguiu um homem que fugiu após desobedecer uma ordem de parada na Estrutural. Segundo a corporação, o veículo estaria circulando com uma placa clonada, o que levantou a suspeita dos agentes.



Assim que o motorista foi rendido, os policiais militares encontraram uma arma de fogo e um bloqueador de sinal. O condutor do carro foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.