Polícia encontra corpo carbonizado enterrado em quintal de casa em Valparaíso

A Polícia Civil de Goiás encontrou um corpo carbonizado enterrado em uma cova rasa no quintal de uma casa em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, nesta quarta-feira (5). As investigações apontam que o corpo pode ser de Raimunda das Dores, de 54 anos, conhecida como Tia das Flores na região. Ela morava na residência há cerca de 10 anos, trabalhava com a venda de flores e doces e estava desaparecida. A polícia foi acionada por um vizinho que ficou desconfiado após sentir cheiro de queimado e ouvir barulhos vindo da residência da vítima.



No último mês, Raimunda teria abrigado em sua casa sua sobrinha, acompanhada do marido e do filho de 2 anos. No entanto, desde que o corpo foi encontrado, o casal e a criança não foram mais vistos. Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram os últimos movimentos na casa no final da tarde da última segunda-feira (3). A polícia segue em busca dos suspeitos.



