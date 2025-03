Polícia Federal desmantela quadrilha especializada em fraudes com cartões da Caixa

A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que realizava fraudes com cartões da Caixa Econômica Federal. Os agentes cumpriram nove mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva no Distrito Federal, Goiás e Ceará. Entre novembro de 2024 e janeiro deste ano, o grupo fez dez vítimas em Goiás, fingindo ajudar clientes com troca de senhas nos caixas eletrônicos e retendo os cartões. Os investigados responderão por organização criminosa e furto qualificado mediante fraude.



