Polícia Federal investiga extração ilegal e comércio de ouro no DF e outros estados

Foram apreendidos ouro em barra, dinheiro, veículos, imóveis e duas aeronaves; esquema movimentou cerca de R$ 200 milhões

Balanço Geral DF|Do R7

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um esquema de extração e venda ilegal de ouro e pedras preciosas, que movimentou cerca de R$ 200 milhões. A operação cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, São Paulo, Minas Gerais e Brasília.

Organização criminosa comprava e vendia minérios ilegalmente, abastecendo empresas do setor de joias e usando parte do lucro para lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram apreendidos ouro em barra, dinheiro, veículos, imóveis e duas aeronaves. Além das prisões efetuadas, futuras ações buscarão responsabilizar as empresas envolvidas na compra ilegal dos minerais.

