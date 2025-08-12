Polícia Federal investiga extração ilegal e comércio de ouro no DF e outros estados

A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um esquema de extração e venda ilegal de ouro e pedras preciosas, que movimentou cerca de R$ 200 milhões. A operação cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, São Paulo , Minas Gerais e Brasília .



Organização criminosa comprava e vendia minérios ilegalmente, abastecendo empresas do setor de joias e usando parte do lucro para lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram apreendidos ouro em barra, dinheiro, veículos, imóveis e duas aeronaves. Além das prisões efetuadas, futuras ações buscarão responsabilizar as empresas envolvidas na compra ilegal dos minerais.



