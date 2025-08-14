Polícia identifica dupla suspeita de roubo e fraude com cartão no DF

Dois homens foram identificados pela polícia como suspeitos de assaltar um adolescente, utilizando uma arma branca para roubar seus pertences. As investigações revelaram que o proprietário da distribuidora simulou uma compra com o cartão da vítima e devolveu o valor em espécie aos suspeitos.



Um jovem de 18 anos foi preso e outro menor também é investigado. Mandados de busca foram cumpridos nas residências dos envolvidos, embora nenhum bem da vítima tenha sido recuperado. Ainda assim, a polícia identificou três beneficiários das transferências bancárias realizadas com o celular da vítima.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!