Polícia identifica dupla suspeita de roubo e fraude com cartão no DF

A polícia também identificou três beneficiários das transferências bancárias realizadas com o celular da vítima

Balanço Geral DF|Do R7

Dois homens foram identificados pela polícia como suspeitos de assaltar um adolescente, utilizando uma arma branca para roubar seus pertences. As investigações revelaram que o proprietário da distribuidora simulou uma compra com o cartão da vítima e devolveu o valor em espécie aos suspeitos.

Um jovem de 18 anos foi preso e outro menor também é investigado. Mandados de busca foram cumpridos nas residências dos envolvidos, embora nenhum bem da vítima tenha sido recuperado. Ainda assim, a polícia identificou três beneficiários das transferências bancárias realizadas com o celular da vítima.

