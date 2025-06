Polícia intensifica buscas por onça parda em área rural do Lago Norte, em Brasília

A onça parda que está sendo procurada voltou a atacar cavalos em uma área rural no Lago Norte, em Brasília. Nessa quinta-feira (12) os animais foram encontrados mortos e pegadas parecidas com de uma onça foram encontradas na região. Imagens de câmeras registraram o momento que os cavalos perceberam a presença de um animal diferente.



Segundo a tenente Thays Gonçalves, a polícia já iniciou o patrulhamento na região após o alerta. Uma moradora viu o filhote ao voltar do trabalho. As autoridades recomendam acionar o 190 e informar a localização ao avistar o animal, devido ao risco de novos ataques. A onça está na região com dois filhotes.



