Polícia investiga caso de homem encontrado morto após acusação de duplo homicídio

Alex Brito, de 41 anos, foi encontrado morto em uma casa no Recanto das Emas. Procurado pelas polícias de Goiás e do Distrito Federal, ele havia matado a esposa, a sogra e abusado da enteada de dez anos. Segundo o delegado Fernando Fernandes, há suspeitas de um desentendimento com um comparsa ou uma possível vingança.



"Não descartamos a possibilidade de ter sido o famoso tribunal do crime", comentou o delegado. A casa onde Alex foi encontrado é conhecida por tráfico de drogas e uso de entorpecentes. A investigação continua para identificar o responsável pelos disparos.



