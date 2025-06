Polícia investiga fraudes bancárias contra idosos em Santa Maria e São Sebastião

A Polícia Civil está investigando um grupo suspeito de aplicar fraudes bancárias em idosos no Distrito Federal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Santa Maria e São Sebastião. Os criminosos se apresentavam como funcionários do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e enganavam as vítimas com promessas de cestas básicas.



Para comprovar a entrega, pediam dados pessoais e tiravam fotos. Com isso, abriam contas bancárias e faziam empréstimos em nome das vítimas. Celulares e computadores foram apreendidos e serão periciados para identificar mais envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!