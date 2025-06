Polícia investiga incêndio na Asa Sul, em Brasília, que resultou na morte de idoso

Um incêndio na Asa Sul, em Brasília, resultou na morte de um idoso de 75 anos que tinha dificuldades de locomoção. O fogo começou no início da madrugada, próximo a uma poltrona na sala do apartamento onde ele estava. A esposa conseguiu escapar, mas o homem não sobreviveu.



Vizinhos descreveram momentos de pânico e tentativas de resgate frustradas, com explosões e labaredas intensas impedindo o salvamento. "Nós éramos muitos amigos", lamentou o vizinho, que ajudou no socorro. As causas do incêndio estão sob investigação pela polícia e bombeiros.



