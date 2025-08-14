Polícia investiga maus-tratos a menino de oito anos no Sol Nascente (DF)

A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos envolvendo um menino de oito anos no Sol Nascente (DF). O diretor da escola onde a criança estuda percebeu ferimentos no corpo e acionou o Conselho Tutelar e a delegacia. A criança relatou agressões provocadas pela madrasta com utensílio aquecido.



O pai foi intimado e informou que trabalha durante o dia. A mãe do garoto solicitou medidas protetivas após não ter contato com ele desde março. As investigações continuam para verificar possíveis abusos nas outras crianças que residem no mesmo lar.



