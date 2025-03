Polícia investiga morte de mulher com partes do corpo encontradas em estação de esgoto

A polícia investiga o assassinato brutal de Thalita Marques Berquó Ramos, de 36 anos, cujo corpo foi encontrado desmembrado em uma estação de tratamento da Caesb. A vítima residia em Águas Claras e o desaparecimento foi registrado quase um mês após o ocorrido. Partes de seu corpo foram descobertas por funcionários durante a limpeza do local.



Thalita foi identificada por exames de DNA e perícia na arcada dentária. O caso ainda está em aberto e investigações seguem para identificar o autor do crime, que foi caracterizado por extrema brutalidade, incluindo facadas no rosto e trauma craniano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!