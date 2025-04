Polícia investiga origem do vídeo com desafio que resultou na morte de menina de 8 anos

A Polícia Civil investiga a morte de Sarah Raissa, de 8 anos, em Ceilândia (DF). O avô a encontrou desacordada, com um frasco de desodorante ao seu lado e um celular. A suspeita é que ela tenha inalado o produto durante um desafio viral na internet. Após receber socorro e ficar internada por três dias, a morte cerebral foi confirmada.



Os familiares, que não sabiam da existência do desafio, prestaram depoimento à polícia. O celular da criança foi apreendido e a investigação busca identificar como ela acessou o conteúdo online e quem é responsável por sua disseminação. Segundo o aplicativo supostamente usado, desafios perigosos são proibidos e todas as denúncias são investigadas.



O delegado busca identificar quem enviou ou compartilhou o vídeo do desafio com Sarah. A suspeita é que o vídeo estava rodando no aparelho no momento do incidente. A investigação pode levar até 30 dias para ser concluída, e responsáveis, se identificados, poderão ser indiciados por homicídio duplamente qualificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!