Polícia investiga se houve homicídio durante incêndio em clínica de recuperação do DF

Na madrugada de domingo (31), um incêndio ocorreu em uma clínica de reabilitação no Paranoá (DF), resultando na morte de cinco pessoas e ferindo gravemente 11. A Polícia Civil, liderada pelo delegado Bruno Cunha, investiga as causas do incêndio e possíveis irregularidades, como o cárcere de internos e a falta de equipamentos de segurança.



O proprietário da clínica prestou depoimento e responde em liberdade. A Defesa Civil interditou o local. Dois corpos foram identificados por DNA e liberados para sepultamento, enquanto outros aguardam no IML. Investigações continuam para esclarecer os fatos e se houve homicídio durante o incêndio.



