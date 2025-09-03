Logo R7.com
Polícia investiga se houve homicídio durante incêndio em clínica de recuperação do DF

Estão sendo investigadas irregularidades, como o cárcere de internos e a falta de equipamentos de segurança

Balanço Geral DF|Do R7

Na madrugada de domingo (31), um incêndio ocorreu em uma clínica de reabilitação no Paranoá (DF), resultando na morte de cinco pessoas e ferindo gravemente 11. A Polícia Civil, liderada pelo delegado Bruno Cunha, investiga as causas do incêndio e possíveis irregularidades, como o cárcere de internos e a falta de equipamentos de segurança.

O proprietário da clínica prestou depoimento e responde em liberdade. A Defesa Civil interditou o local. Dois corpos foram identificados por DNA e liberados para sepultamento, enquanto outros aguardam no IML. Investigações continuam para esclarecer os fatos e se houve homicídio durante o incêndio.

