Polícia Militar de Goiás fecha fábrica clandestina de cigarros no Entorno do DF Galpão no Jardim Ingá, em Luziânia, maquinário e insumos para confecção avaliados em R$ 15 milhões

Balanço Geral DF|Do R7 29/11/2024 - 15h36 (Atualizado em 29/11/2024 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share