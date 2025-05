Polícia Militar do DF realiza grande operação de fiscalização de motocicletas

A Polícia Militar do Distrito Federal conduziu a Operação Sossego na Epia Sul, em Brasília, com foco na fiscalização de motociclistas. Iniciada às 5h, a operação contou com mais de 100 policiais e abordou mais de 500 motos. Foram identificados 28 condutores sem habilitação, e 26 motos foram apreendidas por irregularidades.



O tenente coronel Fabiano de Oliveira destacou a importância de evitar infrações e aumentar a segurança nas vias. Além disso, a Major Otaena explicou que a operação ajuda os novos policiais a aprenderem a dinâmica das abordagens, sempre buscando a conscientização sobre a segurança no trânsito.



