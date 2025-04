Polícia Militar do DF registra 1.700 queixas de perturbação do sossego em três meses

A Polícia Militar do Distrito Federal registrou cerca de 1.700 queixas de perturbação do sossego entre janeiro e março, ou aproximadamente 19 por dia. Com o objetivo de tornar o processo mais eficiente, um novo formulário online foi implementado para registrar esses casos.



O protocolo inclui a colaboração com órgãos como o DF Legal, que verifica alvarás de funcionamento, e o Instituto Brasília Ambiental, que mede os níveis de ruído para garantir o cumprimento das leis de silêncio. O Detran também participa, removendo veículos que causam distúrbios prolongados. Com essas medidas, a PM espera promover um ambiente mais tranquilo e confortável para os habitantes do DF.



