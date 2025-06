Polícia militar realiza operação no Cruzeiro (DF) para conter homem em surto psicótico

No Cruzeiro (DF), um homem trancado em sua casa com facas ameaçava tirar a própria vida. Segundo o Tenente Coronel Michello Bueno, ele estava sozinho, sem reféns. Após cerca de duas horas de negociação com o Batalhão de Operações Especiais, o homem se entregou pacificamente. Ele foi então levado a uma Unidade de Pronto Atendimento para receber tratamento médico adequado.



