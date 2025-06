Polícia prende autor de homicídio em festa no Gama (DF) e procura mandante

Um homem foi preso acusado de assassinar de um jovem de 20 anos durante uma festa de aniversário, em novembro de 2024, no Setor de Clubes Sul, no Gama (DF). A vítima estava com amigos quando foi baleada e morta.



Segundo as investigações, o crime foi cometido a mando de Lucas Ryan, que segue foragido e é procurado pela polícia. O jovem morto não era o alvo da execução. Como o verdadeiro alvo não foi localizado, os criminosos decidiram atirar contra o amigo dele.



A motivação do homicídio está ligada a uma disputa entre facções rivais envolvidas com o tráfico de drogas na região.



A Polícia Civil do Distrito Federal solicita a colaboração da população: informações sobre o paradeiro de Lucas Ryan podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 197.



