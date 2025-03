Polícia prende foragido com ligações a facção criminosa em Brazlândia (DF)

Uma operação conjunta entre as policias Civil e Militar prendeu um homem que era foragido da justiça e tem ligações com facção criminosa de São Paulo. Danúbio de Jesus Gomes estava escondido em Brazlândia em um imóvel pertence ao pai dele.



O ‘Patrão de Brazlândia’ estava sendo vigiado e tem diversas passagens pela polícia, incluindo lavagem de dinheiro, coação de testemunhas, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Ele era investigado desde 2019, mas sempre conseguia escapar do cerco policial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!