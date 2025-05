Polícia prende motorista que atropelou idoso e fugiu sem prestar socorro no DF

A polícia prendeu um homem de 46 anos suspeito de atropelar um idoso de 68 anos no Distrito Federal no último fim de semana. O veículo utilizado no acidente foi apreendido. Durante a fuga, o motorista colidiu com outro carro e não prestou socorro à vítima. O idoso está internado com fratura na vértebra cervical. A investigação indica que o motorista estava sob efeito de medicamentos e ele será indiciado por tentativa de homicídio.



