Polícia prende suspeito de matar companheira na frente dos filhos em Samambaia

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu preventivamente, nesta terça-feira (19), um homem suspeito de feminicídio contra a companheira. O crime ocorreu no último sábado (16), no assentamento Leões de Judá, às margens da BR-060, em Samambaia. Daniel Silva Vitor, de 43 anos, teria espancado e assassinado a facadas Maria Mayanara Lopes Ribeiro, de 21.



O crime teria ocorrido na presença dos filhos e irmão da vítima – este de 8 anos. A 32ª Delegacia de Polícia, de Samambaia, investiga o caso.