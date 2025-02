Polícia procura homem acusado de matar ex-companheiro da namorada a tiros no DF

A Polícia Civil está à procura de Pedro Lucas da Silva Rocha, 24 anos, acusado de matar a tiros um homem de 38 anos na QR 325 de Samambaia no dia do Natal do ano passado. A motivação do homicídio seria ciúmes relacionados à namorada do suspeito, que seria ex da vítima.



Após o crime, Pedro fugiu e não foi localizado até o momento. A investigação está sob responsabilidade da 32ª Delegacia de Polícia em Samambaia. Quem tiver informações pode enviar ao disque denúncia pelo telefone 197, garantindo sigilo absoluto.