Polícia procura mais duas mulheres suspeitas de aplicarem golpe da cesta básica no DF

A polícia prendeu novas pessoas em uma operação contra o golpe da falsa cesta básica no Distrito Federal. Os criminosos fingiam ser servidores do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para obter dados pessoais e acessar contas bancárias das vítimas.



Os estelionatários informavam aos alvos que eles teriam sido selecionados para receber uma cesta básica, mas, para garantir o benefício, era necessário passar dados e fotos. O material coletado era utilizado para cometer outros crimes.



A primeira fase da investigação levou à prisão de cinco indivíduos. Karla Kristiny Souza da Silva, de 31 anos, e Anna Cibelle e Silva Negrao, de 39 anos, suspeitas de serem responsáveis por ludibriarem as vítimas, continuam foragidas. Autoridades pedem que qualquer informação sobre as suspeitas seja encaminhada ao disque denúncia 197.



