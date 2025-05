Polícia procura suspeito de matar homem a tiros em bar no Riacho Fundo (DF)

A polícia procura o suspeito de matar um homem a tiros em bar no Riacho Fundo (DF). Testemunhas relataram que o autor dos disparos chegou de moto, atravessou a rua e abriu fogo contra o farmacêutico. Ambos haviam estado juntos na mesma mesa pouco antes do crime.



Uma mulher de 37 anos também foi atingida e precisou de atendimento médico. A sobrinha da vítima falou sobre o crime. A polícia investiga as motivações do crime e analisa imagens de câmeras de segurança para identificar o autor. Denúncias podem ser feitas pelo número 197.



